لافروف: نأمل أن تحل الأمم المتحدة مسألة العقوبات التي تعرقل تصدير الحبوب الروسية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمل موسكو في أن يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من حل قضية العقوبات التي تعرقل تصدير الحبوب الروسية إلى أسواق العالم.

وجاءت تصريحات لافروف في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره المصري سامح شكري، حيث قال أن موسكو لا تطالب برفع العقوبات.

لكن فيما يتعلق بمسألة الغذاء يجب على الغرب القضاء على المشاكل التي خلقها.

واضاف وزير الخارجية الروسي، أن الدول الغربية تمنع دخول السفن الروسية للموانئ الأجنبية، وهذا يلعب دورا في وجود الأزمة الغذائية العالمية.

وتابع ذات المتحدث قائلا:”الممرات الآمنة في البحر الأسود ستضمن نقل الحبوب من أوكرانيا، ولكن على كييف إزالة الألغام من الموانئ”

اما بخصوص الإتفاق الذي تم توقيعه في اسطنبول الأسبوع الجاري بمشاركة روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لإخراج الحبوب الأوكرانية، أوضح ذات المتحدث أنه من المفترض أن تضمن أوكرانيا تطهير مياهها الإقليمية من الألغام والسماح للسفن بالمغادرة من هناك.

وختم لافروف أنه طوال رحلة السفن، ستضمن روسيا وتركيا أمنها بقواتهما البحرية، حيث سيتم فحص السفن في اتجاه الموانئ الأوكرانية لتحميلها بشحنات من القمح، وذلك بهدف التأكد من عدم حمل أسلحة إلى الموانئ الأوكرانية.