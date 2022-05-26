لافروف: نعمل على تثبيت العلاقات النوعية بين روسيا والجزائر في وثيقة جديدة

كما نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إرتكاب بلاده لأية جرائم في بلدة بوتشا قرب كييف. التي عثر فيها على جثث المئات. ونفى عزم بلاده إستخدام أسلحة نووية في الحرب.

وقال لافروف في كلمة نقلها التلفزيون الروسي اليوم الثلاثاء، إنه: “بعد 3 أيام من خروج القوات الروسية من بوتشا أعلن العثور على جثث بالمدينة لإتهامنا”.

كما أن “القوات الروسية غادرت هذه البلدة في 30 مارس. وكانت المدينة تحت سيطرة الإدارة الأوكرانية لمدة 3 أيام. وصرح عمدة بوتشا خلالها علنا أن المدينة قد عادت إلى الحياة الطبيعية. وفقط في اليوم الرابع بدؤوا بعرض صور عشرات الجثث في الشوارع”. مشيرا إلى أن “روسيا ستثبت حقيقة ما حدث في بوتشا”.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن “جيشنا لا يستهدف في أوكرانيا سوى المنشآت العسكرية. روسيا لا تقتل المدنيين الأوكرانيين. ولا تقصف البنية التحتية المدنية، بل تحمي الروس هناك”.

وتابع لافروف: “للأسف لا أحد في الغرب يهتم بالحقائق التي نقدمها. بدلا من ذلك، يصنعون فبركاتهم كما فعلوا قبل أسابيع في بوتشا”.

مضيفا :”لم يعترض أحد على ما كان يحدث في الرقة وافغانستان والعراق وسقوط المدنيين مأساة أيا حدث ذلك”.

واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب “مذبحة” في بلدة بوتشا، حيث تناثرت جثث القتلى المدنيين في الشوارع، كما تقول، في نفت موسكو ما وصفته بمزاعم أوكرانية بهذا الشأن.

وتجاهل وزير الخارجية الروسي تأكيد إنطلاق عملية عسكرية واسعة في الشرق الأوكراني. بعد تقارير من كييف بهذا الشأن.

وقال لافروف: “الجيش الأوكراني عزز قواته ناحية الشرق في خرق للاتفاقيات “إتفاقات مينسك التي كانت قائمة قبل بدء العملية الروسية”.

وحول إمكانية إستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، قال لافروف: في هذه المرحلة ندرس خيار الأسلحة التقليدية فحسب”.