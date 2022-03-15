لافروف..هذا موعد انتهاء الحرب في أوكرانيا

أكد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بعد القضاء على الراديكاليين الأوكرانيين الذين يواصلون التصعيد في دونباس.

وقال لافروف على هامش الاجتماع مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في موسكو أن المفاوضات الحالية مع الجانب الأوكراني تتركز على نزع الأسلحة في أوكرانيا وجعلها أكثر حياد.

بالمقابل أوضح لافروف أن هناك حقائق أظهرت أنشطة أمريكية غير شرعية في مختبرات بيولوجية بأوكرانيا وخارجها.

وأضاف:” لا بد من آلية دولية لمراقبة أنشطة البحث البيولوجي كي لا يتم تطوير أسلحة خطيرة لكن واشنطن ترفض ذلك.”

الى جانب ذالك، أوضح لافروف أن روسيا لاتعيق مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني.

وتابع:” ليس صحيحا أن روسيا تعيق مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني.”

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