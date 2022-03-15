لافروف..هذا موعد انتهاء الحرب في أوكرانيا
أكد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بعد القضاء على الراديكاليين الأوكرانيين الذين يواصلون التصعيد في دونباس.
وقال لافروف على هامش الاجتماع مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في موسكو أن المفاوضات الحالية مع الجانب الأوكراني تتركز على نزع الأسلحة في أوكرانيا وجعلها أكثر حياد.
بالمقابل أوضح لافروف أن هناك حقائق أظهرت أنشطة أمريكية غير شرعية في مختبرات بيولوجية بأوكرانيا وخارجها.
وأضاف:” لا بد من آلية دولية لمراقبة أنشطة البحث البيولوجي كي لا يتم تطوير أسلحة خطيرة لكن واشنطن ترفض ذلك.”
الى جانب ذالك، أوضح لافروف أن روسيا لاتعيق مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني.
وتابع:” ليس صحيحا أن روسيا تعيق مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني.”
طالع ايضا:
لافروف: لا أريد أن أصدق أن حربا نووية يمكن أن تقع
كما قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه لا يريد أن يصدق أن حربا نووية يمكن أن تقع وأن الغرب هو من يضخم الموضوع.
وذكر لافروف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية وأجنبية: “نؤيد أي اتصالات مع كييف من أجل تحقيق التسوية”.
وأضاف الوزير: “أكدنا خلال المحادثات أن مبادرة موسكو بشأن فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا على أساس يومي لا تزال قائمة”.
وأكد لافروف، أن روسيا لم تهاجم أوكرانيا ولا تخطط لمهاجمة دول أخرى لكن واجهت وضعا يهدد أمنها.
مشيرا إلى أن أولئك الذين يزودون أوكرانيا بالسلاح والمرتزقة يجب أن يفهموا خطورة ما يفعلونه.
وشدد لافروف، على أن روسيا سنتجاوز هذه الأزمة ولن يكون لدينا بعد الآن أي أوهام بأن الغرب يمكن أن يكون شريكا موثوقا به.
هذا وكشف الوزير، أن موسكو بحثت إمكانية ترتيب اجتماع بين بوتين وزيلينسكي لكن اللقاء يجب ألا يكون من أجل اللقاء فقط.
وتابع الوزير بالقول: “نريد أن تكون أوكرانيا محايدة ومستعدون لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا. إلى جانب الضمانات الأمنية للدول الأوروبية ولروسيا”.
وأشار لافروف، إلى أن الغرب لا يريد من أوكرانيا إلا أن تكون دولة تعمل ضد كل ما هو روسي. قائلا: “الغرب يحاول استخدام أوكرانيا لتقويض روسيا”.
كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp