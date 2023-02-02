لافروف يشيد بالعلاقات العريقة والشراكة بين روسيا والجزائر

ثمن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، العلاقات العريقة والطيبة التي تجمع بين بلاده والجزائر.

وأبرز لافروف، في حوار مع قناة “روسيا اليوم بالعربية”، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين والحوار النشط بينهما في جميع المجالات.

و أكد لافروف أن العلاقات بين البلدين لها “تاريخ يدعو الى الاحترام والفخر من قبل شعبي البلدين”.

مبرزا دعم بلاده للجزائر إبان ثورة التحرير ضد الاستعمار حيث كانت لها علاقات مع الجزائر حتى قبل الاستقلال.

وأورد الوزير: “ننمي علاقات وثيقة في جميع المجالات ولدينا حوار سياسي مكثف”.

مشيرا في هذا الاطار الى الاتصالات الهاتفية بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

مؤكدا ان “الرئيس تبون يفهم جوهر وتاريخ ومستقبل الشراكة الإستراتيجية الروسية-الجزائرية”.

وذكر لافروف، بأن الجزائر كانت أول دولة في القارة الافريقية وقعت معها روسيا إعلان حول الشراكة الاستراتيجية عام 2001.

وأشار الوزير الى لقائه شهر سبتمبر، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة.

وقال لافروف حول الشراكة في مجال الطاقة: “بالطبع، نحن شركاء وليس فقط في اطار اوبك+. فهناك ايضا منتدى الدول المصدرة للغاز الذي تشارك فيه روسيا والجزائر بشكل نشط”. مبرزا سعي البلدين لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأعاد سيرغي لافروف التذكير بالقرار الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع الوزاري الأخير لدول “أوبك+”.

وأشار إلى أن روسيا والجزائر تجمعهما مواقف متطابقة تماما. وأورد الوزير: “نحن نريد أن تكون الأسواق مستقرة ولهذا الغرض لا داع لمحاولة التلاعب بالأسعار”.

وحول التبادل التجاري والاقتصادي مع الجزائر، فقد وصفها المسؤول الروسي ب”المثيرة للإعجاب”.

حيث قال: “لدينا حوار نشط ومكثف في جميع المجالات. فمستويات التبادل التجاري والاقتصادي بيننا مثيرة للإعجاب بشكل كاف. اذ ان الجزائر واحدة من اكبر ثلاثة شركاء قياديين بالنسبة لنا في القارة الافريقية”.

ويرى لافروف أنه “لم يتم استنفاذ كل الامكانات بعد، خاصة في مجال الطاقة والزراعة و انتاج الادوية”.