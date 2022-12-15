لافي: “أنا من صنعت ثورة وفاق سطيف في 2004 لوحدي”

تحدث رئيس النادي الهاوي لوفاق سطيف، كمال لافي، عن انجازاته في الفريق، ردا منه عن بعض الأطراف.

وصرح لافي، في حوار لتلفزيون “النهار”: “للأسف الجيل الجديد لا يعرف كمال لافي، أنا من قمت بثورة وفاق سطيف في 2004 دون مساعدة أي شخص”.

وأوضح: “في 2004 استقدمت 14 لاعبا للوفاق بقيمة 6 ملايير سنتيم من أموالي الخاصة، ولوحدي دون مساعدة أي شخص”.

كما أضاف: “استقدمت مزاير بـ500 مليون سنتيم، وبورحلي أمضى لموسمين بـ500 مليون، بالإضافة لزياية، لهادي عادل، معيزة، وبن شادي”.

وتابع كمال لافي: “لم يسبق لي الإدلاء بهذه التصريحات كوني لست من الأشخاص الذين يسعون للظهور، لكن يجب تنوير الرأي العام”.