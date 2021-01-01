لافي :”حققنا نجمة دون تتويج في 2020!”

طالب رئيس النادي الهاوي لوفاق سطيف، كمال لافي، بضرورة تكريم فريقه، بعد مشواره المثالي خلال العام المُنقضي 2020.

وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية :”أطالب بمنحنا نجمة من دون تتويج، لأننا لم نعرف الهزيمة طيلة عام كامل”.

وواصل :”يجب أن يتحصل المدرب نبيل الكوكي واللاعبون، على التكريم وهم يستحقون ذلك”.

ولم يسقط أبناء عين الفوارة، طيلة 16 مُباراة على التوالي خلال 2020، ولكن ذلك لم يكن كافيا للحصول على أي لقب.

ويأمل زملاء القائد أكرم جحنيط، العودة بقوة خلال الموسم الجديد وهم الذين يحتلون حاليا صدارة الترتيب العام للدوري.

يُشار بأن مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، سيكونان قادرين على مُزاحمة “الكحلة والبيضاء” في حالة فوزهم بمُبارياتهم المُتأخرة.