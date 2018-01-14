“لاكتاليس الفرنسية تسحب 12 مليون علبة حليب أطفال ملوثة من 83 بلد

فتحت إدارة الصحة العامة الفرنسية تحقيقا أوليا في قضية حليب الأطفال الرضع الملوث الذي تنتجه شركة “لاكتاليس” الفرنسية.

وإلى حد الآن، تم تشخيص إصابة 31 رضيعا تناولوا منتجات الشركة الملوثة.

و أكد إيمانويل بيسنييه رئيس مجلس إدارة “لاكتاليس” اليوم، أن عملية السحب من الأسواق تشمل 83 بلدا و12 مليون علبة.

وقال بيسنييه في مقابلة مع صحيفة “لوجورنال” الأسبوعية، إنه يجب النظر إلى حجم هذه العملية التي تشمل أكثر من 12 مليون علبة.

مؤكدا أن ذلك سيخفف على الموزعين عملية فرز العلب.

وأضاف أن الموزعين أصبحوا يعرفون أن عليهم سحب كل العلب من أجنحة متاجرهم.

ووعد بيسنييه بدفع تعويضات إلى كل العائلات التي تضررت في هذه القضية.