لاكتوفيبر أفضل منتج لسنة 2021 لدى المستهلك الجزائري

أُنتخب المكمل الغذائي “لاكتوفيبر®”، كأفضل منتج لسنة 2021 من طرف المستهلك الجزائري، في الطبعة الأولى بالجزائر في فئة المكملات الغذائية للعبور المعوي.

وجاء ذلك، بعد كل النجاح الذي حققه المكمل الغذائي “لاكتوفيبر®” لدى الجزائريين على مدار عدة سنوات.

وتحصل لاكتوفيبر® مؤخرا على لقب “منتج السنة 2021” من قبل المستهلكين الجزائريين عبر العلامة العالمية “انتخب منتج السنة”.

ولاكتوفيبر®، هو مكمل غذائي مصنع من طرف المخبر الجزائري “SCI PHARMA”، المعروف بتركيبته المبتكرة.

ويساعد المكمل الغذائي، في التخلص من الإمساك، الغازات وكل مشاكل القولون التي يعاني منها الكثير من الجزائريين خاصة خلال شهر رمضان.

والعلامة ذات الأصل الفرنسي “انتخب منتج السنة من طرف المستهلك” والمتواجد في أكثر من 40 دولة في العالم، تصل هذه السنة إلى الجزائر.

وتم استطلاع رأي المستهلكين الجزائريين لأكثر من 40 فئة من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من بينها:المواد الغذائية، مستحضرات التجميل، المكملات الغذائية.

والهدف من هذه العلامة العالمية هو تحديد اختيارات المستهلكين من خلال استطلاعات الرأي.

وأعلنت العلامة، الأحد الفارط، أن “لاكتوفيبر®” قد تم اختياره من قبل المستهلكين الجزائريين كمنتج مبتكر، ذو جودة عالية ويجدر شرائه.

وابتداء من هذا الإعلان سيتم وضع الشعار العالمي المعروف “انتخب منتج السنة 2021” على علبة “لاكتوفيبر®” وكذلك على كل وسائل الاتصال الخاصة بهذا المكمل الغذائي.

وتم اجراء دراسة علامة “انتخب منتج السنة” على 8000 مستهلك جزائري، كما تم اختبار العينات من طرف المستهلكين.

وقد كشفت هذه الدراسة أن ما يقارب 72 بالمائة من الجزائريين أكدوا أن المكمل الغذائي “لاكتوفيبر®” هو منتج ابتكاري، يقضي على مشاكل الإمساك و ينظم العبور المعوي بشكل جد فعال.

وأكد معظم المستهلكين أن “لاكتوفيبر®” أصبح ضروريا في حياتهم اليومية خاصة مع حلول شهر رمضان.

وخلال مقابلةمع أحد مسؤولي مخابر “SCI PHARMA”، فقد أعرب مصنع المكمل الغذائي “لاكتوفيبر®” عن فخره بالمخابر كونها مؤسسة جزائرية.

وتحصلت المؤسسة على هذا اللقب متجاوزة بذلك المنتجات المستوردة من نفس الفئة بما في ذلك المنتجات الأوروبية ذات شهرة عالمية.

مضيفا أن هذا اللقب هو قيمة حقيقية مضافة لـ”لاكتوفيبر®” وتأكيدا على الفعالية العالية لمنتجات مخابر “SCI PHARMA”.

وأشار إلى إن منتج “أرتروفيت+®” والذي هو منتج آخر لنفس المخابر، قد تحصل على لقب أفضل منتج لسنة 2021 في فئة المكملات الغذائية للمفاصل.

وبهذه المناسبة، تشكر مخابر “SCI PHARMA”، المستهلكين الجزائريين على ثقتهم في المكمل الغذائي “لاكتوفيبر®” وفي جميع منتجاتها الأخرى.