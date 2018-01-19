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لاكروم :”ماجر عرفناه بالـBIEN..”

الرياضة
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لاكروم :”ماجر عرفناه بالـBIEN..”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر مُهاجم شباب بلوزداد، سيد علي لاكروم عن إرتياحه بالعمل مع الناخب الوطني، رابح ماجر، مؤكدا نجاح التربص الأخير للمحليين.

وصرح لتلفزيون “النهار” :”الحمد الله، كان معانا مُدرب جزائري، يعرف اللاعب الجزائري وعقليته وعرفناه بالـbien وإطلعنا على سياسته التي يعتمدها”.

وأضاف :”إن شاء الله الأمور ستتحسن بشكل أكبر في المُستقبل القريب، والمُباراة الأولى أمام رواندا كانت فُرصة لإظهار مُستوانا الحقيقي”.

وختم :”سنعمل على التطور والتأكيد على أن الثقة التي وُضعت فينا لم تأتِ من العدم، وسنبذل المجهودات اللازمة مع فرقنا”.

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