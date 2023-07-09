لالجيرينو يجتمع بجمهوره 20 جويلية بالقاعة البيضاوية

تنظم شركة HRP للإنتاج حفلا فنيا ساهرا من إحياء الفنان الفرونكوجزائري العالمي “L’Algerino”. وسيكون من تنشيط صانع المحتوى “ريفكا”.

كما سيفتتحه DJ M-five وهذا يوم الخميس المصادف لـ 20 من الشهر الجاري -جويلية- إبتداء من الساعة السابعة مساء. بالقاعة البيضاوية بالجزائر العاصمة.

وحسب تصريح المكلفة بالإعلام، حنان قريشي، فيما يخص التذاكر فسعر التذكرة الواحدة 2500 دج، 3000 دج VIP.

ويمكن اقتناء التذاكر من الشبابيك التالية :

– المركز التجاري بالشراڨة Garden City

– مسبح Aquafortland ببرج الكيفان.

– مسبح Myconos بسيدي فرج، سيدي يحي، باب الزوار و بومرداس.

– مطعم Seven Times la villa بدالي ابراهيم.

– فاست فود ” El padre burger” بسيدي يحي، باب الزوار و بومرداس.