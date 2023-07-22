“لالجيرينو” يكشف حقيقة إلغاء حفله بالقاعة البيضاوية

كشف مغني الراب سمير جغلال والمعروف فنيا بـ “لالجيرينو” حقيقة إلغاء حفله والذي كان مبرمجا الخميس الماضي بالقاعة البيضاوية بداية من الساعة السابعة مساءً.

ونشر الفنان “لالجيرينو” عبر خاصية ستوري في حسابه على الأنستغرام تكذيب كل ما تم نشره من أخبار حول أسباب إلغاء حفلته.

وكتب الفرانكو جزائري رسالة اعتذر فيها لجمهوره على إلغاء حفلته كما عبّر فيها عن تأسفه من إلغاء الحفل الذي كان دون علمه أومشاورته وخارج عن إرادته.

كما كذب الفنان العالمي الشركة المنظمة للحفل بخصوص البيان الذي نشره مؤكدة فيه ان “لالجيرينو” هو من قرر إلغاء الحفل. واكد مغني الراب ان الشركة المنظمة هي من قررت إلغاء الحفل ودون الرجوع إليه ولأسباب يجهلها على حد قوله.

وطمأن الفنان “لالجيرينو” جمهوره بأن كل التذاكر التيتم شراءها للحفل سيتم تعويضها.

وتسائل “لالجيرينو” حول أسباب إلغاء حفلته وقال: “ربما الشركة المنظمة لم توفر الشروط الأمنية اللازمة للحفل وقد يكون قرار الإلغاء قرارا صائبا ”

وإختتم الفنان العالمي “أحب كثيرا جمهوري ولست من الذين يفوتون مثل هذه الفرص.. كنا بصدد التحضير للعديد من المفاجئات خاصة للناجحين الجدد في شهادة البكالوريا.”