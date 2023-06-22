لاليغا تكشف موعد مقابلتي الكلاسيكو وداربي العاصمة مدريد

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإسباني، اليوم الخميس، عن برنامج الدوري الإسباني، تحسبا للموسم الجديد 2023/2024.

وحسب تغريدة الحساب الرسمي لـ”الليغا” الإسبانية، فقد تم تحديد تاريخ 11 أوت لانطلاق الموسم الجديد، ويختتم بتاريخ 26 ماي 2024.

كما ستشهد الليغا الموسم المقبل، التوقف 4 مرات خلال الموسم، وذلك في الفترات الممتدة من 4 إلى 12 سبتمبر، ثم من 9 إلى 17 أكتوبر.

بالإضافة لتوقفين في شهر نوفمبر من 13 إلى 21، وأخيراً في فترات أعياد الميلاد من 20 ديسمبر لغاية 2 جانفي 2024.

وستُقام مواجهة ذهاب الكلاسيكو، بين البارصا والريال، بتاريخ 29 أكتوبر 2023، برسم الجولة 11 من الدوري الإسباني، أما مواجهة الإياب ستُلعب بتاريخ 21 أفريل 2024، برسم الجولة 32.

كما جرى تحديد تاريخ 24 سبتمبر لمواجهة الذهاب لداربي العاصمة مدريد بين الملكي والأتلتيكو، برسم الجولة 6، ومواجهة الإياب ستلعب بتاريخ 4 فيفري 2024، برسم الجولة 23 من الليغا.

برنامج مواجهات الليغا للموسم الجديد:

https://www.laliga.com/calendario-2023-2024/primera-division