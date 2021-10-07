“لاليغ” تكشف عن رزنامة مباريات المحترف الأول

كشفت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، عن رزنامة مباريات المحترف الأول، لسنة 2022. وتضمن البرنامج في جولته الأولى مباريات ساخنة، على غرار مباراة العميد وشباب بلوزداد، إضافة إلى مباراة اتحاد العاصمة ونصر حسين داي.

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وتنتظر نادي شبيبة القبائل، مباراة قوية حيث سيواجه اولمبي المدية، لحساب الجولة الأولى من الموسم الكروي الجديد حسب رزنامة البرنامج. سيشهد اليوم الثالث عشر من البرنامج، مباراة الداربي بين العميد و اتحاد العاصمة. وجاء برنامج الموسم الكروي الجديد 2019-2020، للمحترف الأول، والثاني، كاملا، على النحو التالي.

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