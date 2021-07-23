“لاليغ” تكشف موعد الجولة ال35 وتُحدد تاريخ مُباراتي الكناري أمام السياربي ولياسما

كشفت اليوم الجمعة الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عن موعد إجراء الجولة ال35 من المُحترف الأول إضافة إلى المُباراتين المؤجلتين لشبيبة القبائل أمام إتحاد العاصمة وشباب بلوزداد.

مواجهة شبيبة القبائل أمام مُضيفه شباب بلوزداد المُقررة بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة والمتأخرة من الجولة ال22 ستُلعب يوم الجمعة ال30 جويلية 2021.

هذا في حين سيُلعب اللقاء المتأخر من الجولة ال26 بين إتحاد العاصمة وشبيبة القبائل بملعب عمر حمادي ببولوغين يوم الجمعة ال6 أوت 2021.

مُباريات الجولة ال35 قررت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم برمجتها يوم الثلاثاء 03 أوت 2021.

ستقوم “لاليغ” بالإبلاغ عن مواعيد الجولات المُتبقية والمباريات المتأخرة بمجرد حصولها على رد من السلطات العليا بشأن الموعد المقترح لنهائي كأس الرابطة 2020/2021.