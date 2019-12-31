“لاليغ” توضح بخصوص قانون البطاقات الصفراء

أصدرت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم بيانا رسميا وضحت فيه الأمور بخصوص اللاعبين الذين تلقوا 3 بطاقات صفراء في مرحلة الذهاب.

البيان ذكر الأندية الناشطة في الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية بمحتوى المادة 131 الخاصة بقانون البطولة المحترفة لكرة القدم.

المادة تنص على:”اللاعب الذي تحصل على ثلاث بطاقات صفراء في مرحلة الذهاب أو أقل من ذلك سيدخل مرحلة العودة بدون اي بطاقات “تُلغى””.

وأضاف بيان لاليغ:”البطاقة الصفراء الرابعة التي تلقاها أي لاعب في المباراة الآخيرة من مرحلة الذهاب تعني معاقبته بصفة ألية بمباراة واحدة في البطولة أو الكأس”.

وختم البيان بأن هذا القرار يمس فقط الأندية التي خاضت كل مبارياتها في مرحلة الذهاب من المحترف الأول أو الثاني.