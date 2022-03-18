“لاليغ” تُحدد تاريخ مواجهة كأس السوبر بين الكناري والسياربي

كشفت الرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم، عن تاريخ نهائي الكأس الممتازة بين شبيبة القبائل وشباب بلوزداد.

حيث سيُلعب النهائي يوم 01 ماي 2022 عقب اجتماع المكتب التنفيذي للرابطة أمس الخميس تحت رئاسة عبد الكريم مدوار.

كما أكد بيان “لاليغ” أن مدوار أعلم أعضاء المكتب التنفيذي بتاريخ النهائي في انتظار موافقة المكتب الفيدرالي للفاف والسلطات العليا.

ويجمع النهائي المُتوج بكأس الرابطة الموسم الماضي شبيبة القبائل بحامل لقب البطولة شباب بلوزداد.