“لاليغ” تُقرر تأجيل تسليم درع البطولة لشباب بلوزداد

قررت بصفة رسمية الرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم تأجيل تسليم درع البطولة لفريق شباب بلوزداد.

وأبلغت هيئة الرئيس “عبد الكريم مدوار” إدارة بطل الموسم الكروي 2020-2021 باستحالة تسليم الدرع عقب نهاية مباراة إتحاد بسكرة.

وأرجعت سبب ذلك لأسباب تنظيمية، وعليه سيتم برمجة الحفل في موعد لاحق.

ويستضيف غدا شباب بلوزداد إتحاد بسكرة بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة لحساب الجولة الأخيرة من البطولة.