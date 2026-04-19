لامبارد يستهدف قبال بعد صعود كوفنتري سيتي إلى “البريميرليغ”

دخل الدولي الجزائري، إيلان قبال، دائرة اهتمام نادي كوفنتري سيتي، الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. تحسباً لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكشفت تقارير إعلامية، من بينها ما أورده موقع “لوباريزيان” الفرنسي، أن المدرب فرانك لامبارد، معجب كثيراً بإمكانيات قبال، ويرى فيه إضافة نوعية لخط وسط الفريق، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها هذا الموسم رفقة باريس إف سي.

وبحسب المصادر ذاته، تدرس إدارة كوفنتري سيتي تقديم عرض رسمي من أجل التعاقد مع اللاعب صاحب الـ27 عاما. في ظل سعيه لبناء فريق قادر على المنافسة وضمان البقاء ضمن أندية النخبة الإنجليزية.

ويأتي اهتمام لامبارد في وقت يواصل فيه الدولي الجزائري التألق في الملاعب الفرنسية، ما جعله محط أنظار عدة أندية أوروبية. في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الميركاتو الصيفي المقبل.