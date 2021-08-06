لامية معطوب آخر رياضية جزائرية تشارك في أولمبياد طوكيو

تتجه الأنظار يوم غد السبت إلى بساط الكاراتيه دو بالعاصمة اليابانية طوكيو الذي سيعرف مشاركة آخر رياضية جزائرية في أولمبياد 2020 التي كانت فاشلة على جميع الأصعدة.

وستهل البطلة لامية معطوب رفقة مدربتها فايزة زيغاوة منازلاتها في الألعاب الاولمبية هذا السبت على الساعة 8:00 صباحا بتوقيت الجزائر، ضمن وزن اكثر من 61 كغ، حيث تلعب اربعة منازلات في الدور التصفوي، بنظام بطولة مصغرة تجمع 5 مصارعات، بإحتساب نقطتين مقابل الفوز ونقطة للتعادل، ويتأهل اول مصارعين الى الدور نصف النهائي.