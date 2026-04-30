لامين نداي: “قلتها سابقاً النهائي يُربح ولا يُلعب.. ولاعبونا يستحقون هذا التتويج”

أكد مدرب اتحاد الجزائر، لامين نداي، أحقية فريقه بالتتويج بكأس الجزائر، بعد الأداء البطولي المقدم اليوم في النهائي أمام شباب بلوزداد، حيث سيطر لاعبوه بالطول والعرض على مجريات اللقاء.

وصرح نداي، بعد المواجهة التي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح نادي “سوسطارة”: “أشكر اللاعبين على مجهوداتهم للتتويج بلقب الكأس، أهنئ الأنصار بهذا التتويج، ونقدر جدا الدعم الذي قدموه لنا، وأشكر الإدارة على عملها”.

وأضاف المدرب السنغالي: “أعتقد أن لاعبينا مؤخرا قدموا مجهودات جبارة ويستحقون هذا التتويج، قدمنا شوط أول في القمة، بعدها المنافس رمى بكل ثقله للعودة في النتيجة ومرة أخرى للأسف تلقينا هدفا من كرة ثابتة، لكن مثلما قلت سابقا أن النهائي يربح ولا يلعب، وفخور جدا بهذا الفوز والتتويج”.

وختم نداي تصريحاته بالقول: “اجتزنا فترات صعبة خلال هذا الموسم وسنسيّر ضغط هذه المرحلة المتبقية من الموسم بكل روح مسؤولية، وسأقوم بتدوير التشكيلة للحفاظ على قوة التعداد”.