لامين نداي: “نهائي الكأس يُربح ولا يُلعب ومواجهة شباب بلوزداد صعبة”

أكد مدرب اتحاد الجزائر، لامين نداي، أن مواجهة نهائي كأس الجزائر أمام شباب بلوزداد، غدا الخميس، ستكون صعبة للغاية.

وصرّح المدرب السنغالي، اليوم الأربعاء، خلال الندوة الصحفية بملعب نيلسون مونديلا: “مباراة نهائي الكأس تربح ولا تلعب، حضّرنا جيدا لهذا اللقاء ونعلم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا”.

وأضاف المتحدث: “سنواجه منافسا صعبا للغاية، أتمنى أن نقدّم مباراة في المستوى تليق باسم الفريقين”.

وختم المدرب نداي حديثه بالقول: “جميع التعداد جاهز للنهائي، باستثناء اللاعب حسام غشة، بداعي الإصابة”.