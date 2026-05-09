لامين نداي: “التأهل لم يُحسم بعد وسنحارب من أجل العودة بالكأس”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، لامين نداي، أن الفوز المحقق أمام الزمالك المصري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية يعد خطوة مهمة، لكنه لا يعني حسم الأمور بشكل نهائي، مشدداً على ضرورة التركيز الكامل على مباراة العودة في القاهرة.

وقال نداي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء الذي جرى بملعب 5 جويلية الأولمبي: “حققنا فوزًا مهمًا أمام فريق كبير يملك خبرة قارية، لكن التأهل لم يُحسم بعد”، في إشارة إلى صعوبة المهمة المنتظرة رغم أفضلية فريقه بعد لقاء الذهاب.

وأضاف المدرب السنغالي: “علينا تصحيح بعض الأخطاء والتحضير جيدًا نفسيًا لمباراة العودة أمام 80 ألف مشجع في القاهرة”، مؤكداً أن فريقه سيكون مطالباً بالتحلي بالتركيز والهدوء في أجواء جماهيرية صعبة.

كما أبدى نداي إصراره على مواصلة المشوار نحو التتويج، قائلاً: “تفصلنا 90 دقيقة فقط عن التتويج، وسنحارب من أجل العودة بالكأس”، في رسالة تعكس طموح النادي العاصمي في حصد لقب قاري جديد.

وختم مدرب اتحاد العاصمة تصريحاته بالإشادة بلاعبيه والجماهير التي صنعت الفارق في المدرجات، حيث قال: “أشكر اللاعبين على روحهم القوية، كما أن جمهورنا كان وراء هذا الفوز وأشكرهم كثيرا”.