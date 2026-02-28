لامين ندياي: “البيّض فريق جيد ولكننا أظهرنا قوة ذهنية”

ثمّن مدرب اتحاد العاصمة، لامين ندياي، التعادل الذي عاد به فريقه أمس الجمعة، من مواجهته للمٌضيف مولودية البيض .

وفي ندوة صُحفية عقدها إثر نهاية المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 21 من البطولة المحترفة. بالتعادل السلبي، قال ندياي: “القدوم للعب هنا دائما صعب.. ولا يجب أبدا أن تركز على الترتيب”.

وواصل التقني السنغالي: “على العموم في أي بطولة، الترتيب لا يعني شيئا. واجهنا فريقا جيدا ولم تكن المباراة سهلة بالنسبة لنا، ولكننا أظهرنا قوة ذهنية وقاتلنا”.

كما أبرز مدرب الاتحاد الجديد، أن فريقه صنع بعض الفرص، وكان قادرا على تحقيق نتيجة إيجابية، لو استغل اللاعبون تلك الفرص بشكل جيد.

مشيرا في الأخير، إلى أن التعادل كان نتيجة “عادلة” وأنه يحاول التأقلم مع الاتحاد. حتى يكون حاسما مستقبلا، ولو أنه أكد بأن اللاعبين يتجاوبون معه بشكل ايجابي.