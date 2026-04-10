لامين ندياي: “تعدادنا في تركيز تام على مباراة أسفي”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، لامين ندياي، تواجد كامل تعداد فريقه في تركيز تام على مباراتهم المقبلة ضد نادي أسفي، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.

وصرح ندياي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “نصف النهائي لا يلعب كل يوم، ولاعبونا يتواجدون في تركيز تام، على مباراتنا المقبلة”.

كما أضاف مدرب الاتحاد: “نتمنى تحقيق مباراة كبيرة في مواجهت الغد، من أجل تعزيز حظوظنا في بلوغ الدور النهائي”.

يذكر أن مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، التي ستجمع اتحاد العاصمة، بالضيف نادي أسفي، مقررة غدا السبت، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، بملعب “5 جويلية”.