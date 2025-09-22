لامين يامال يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم

تُوّج نجم برشلونة لامين يامال بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2025، وذلك خلال حفل الكرة الذهبية الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويُعد هذا التتويج تتويجًا لمسيرة مذهلة قدمها يامال خلال الموسم المنصرم مع نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، حيث لفت الأنظار بموهبته الاستثنائية رغم صغر سنه.

ويُمنح لقب جائزة كوبا لأفضل موهبة شابة تحت سن العشرين، وتُعتبر واحدة من أبرز الجوائز الفردية التي تُمنح في عالم كرة القدم، حيث سبق أن فاز بها نجوم عالميون في بداية مسيرتهم.

وقال نجم برشلونة خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب شاب “شرف كبير ان أتوج بهذه الجائزة، أشكر الذين ساندوني، العائلة و المسؤولين عن فريق برشلونة الذي منحوني كل شيء”.

كما أضاف “أود ان أفوز بعدد كبير من الألقاب الممكنة مستقبلا”.

هذا التتويج يؤكد أن يامال يسير بخطى ثابتة نحو النجومية، ويُعد من أبرز الأسماء المنتظرة في مستقبل كرة القدم العالمية.