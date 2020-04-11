لاهولو:”إلزموا بيوتكم وتأجيل الأولمبياد صائب”

بعث العداء الأولمبي الجزائري “عبد المالك لاهولو” برسالة للشعب الجزائري مطالبا اياه بالبقاء في المنازل لتفادي انتشار فيروس كورونا.

العداء الجزائري المتواجد في تربص تحضيري بفندق ملعب 05 جويلية الأولمبي قال للتلفزيون الجزائري سهرة السبت أن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو صائب.

عداء 400 متر حواجز أضاف أنه يتواصل مع مدربه الأمريكي عبر الفيديو من أجل تطبيق برنامجه التحضيري تحسبا للمشاركة في الأولمبياد التي تأجلت ل2021.

يذكر أن عبد المالك لاهولو متأهل للأولمبياد ويطمح لتشريف الرياضة الجزائرية في أكبر محفل رياضي عالمي.