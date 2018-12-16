لاوجود لأراضي “العروش”… وسنتين لإثبات الملكية
قال خزناجي جمال المدير العام للأملاك الوطنية، أنه لا وجود للأراضي العروشية، كل أراضي العروشية هي ملك للدولة.
مضيفا في تصريح لـ”النهار”، أن الاملاك مجهولة الملكية هي كثيرة جدا، ولكن بمساعدة الرقمنة سيتم التعرف إن كانت ملك للعام او للدولة.
مشيرا إلى أنه تم منح أصحاب هذه الأراضي سنتين لإثبات الملكية.
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