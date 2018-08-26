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لاوجود لأي حالاتِ إصابة بـ “الكوليرا” في تيسمسيلت

أخبار الجزائر
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لاوجود لأي حالاتِ إصابة بـ “الكوليرا” في تيسمسيلت
بقلم محمد أغولايش

فنّدت مصادر طبية لـ “النهار أونلاين” إشاعات تسجيل حالات لوباء الكوليرا على مستوى مؤسّسات قطاع الصحّة بالولاية.

وأشارت المصادر ذاتها، أنّ المؤسّسة العموميّة الإستشفائية بتيسمسيلت استقبلت نهاية الأسبوع المنقضي خمسة أشخاص تعرّضوا للتسمّم.
حيث وضع أربعة منهم تحت الملاحظة الطبيّة فيما أرسلت عينة من حالة متوفيّة إلى معهد باستور لفحصها.
وقال مسؤول في القطاع أنّ بث الخوف وإثارة الرّعب بين المواطنين تصرف طائش وغير مبرّر.
وأنّه من الجدير التحسيس باتخاذ التدابير الوقائية وكيفية التصرّف السليم عند الإصابة بأعراض هذا الوباء .


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