لايبزيغ مُهتم بضم نجم الخضر القادم

كشفت الصحافة الفرنسية أن فريق لايبزيغ الألماني مُهتم بالتعاقد مع الظهير الأيسر الفرانكو-جزائري لفريق أنجي الفرنسي ريان أيت نوري.

وأكد ت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الأحد أن مُسيري النادي الناشط في البوندسليغا مُعجبون بالمؤهلات الفنية والبدنية لصاحب ال17 سنة.

ويسعون لضمه قبل إنتهاء فترة الميركاتو الصيفي الحالي وخطفه من نادي جوفنتوس الإيطالي وكذا قطبي مانشستر اللذين يسعيان للتعاقد معه أيضا.

ومن المرتقب أن يتواجد اللاعب الذي بصم أمس ضد البياسجي على أول مُشاركة له مع أنجي في القائمة الموسعة للناخب الوطني الجديد جمال بلماضي.