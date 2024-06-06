لايزال البحث عن مفقودين.. إنتشال جثتين من واد الصفي بالبيض

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية البيض أمس في فيضان وادي الصفي. وانحراف سيارة للنقل الجماعي كان على متنها عدة أشخاص.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية البيض على الساعة 23سا و35 من أجل البحث عن أشخاص مفقودين جرفتهم مياه فيضان وادي الصفي. بالطريق الوطني رقم 47 ببلدية الغاسول على بعد 20كلم إتجاه بلدية بوعلام على متن سيارة أجرة جماعي.

كما تم تسخير كل من وحدات البيض ،الغاسول .بريزينة على مجري الواد . أين تم العثور على جثة مفقودين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث لتبقى العملية جارية للبحث عن مفقودين آخرين.