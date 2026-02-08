“لايف” تحتفل بـ10 سنوات من المسيرة.. منتوجات جديدة في الأسواق

منذ عشر سنوات، يرافق مجمّع إسكيرول، من خلال علامته التجارية “لايف” (Life)، الحياة اليومية للأسر الجزائرية. محوّلا تفاصيل بسيطة إلى لحظات من الانتعاش، الثقة والراحة.

واحتفل مجمّع إسكيرول بمسيرة علامته “لايف” بالذكرى العاشرة، وهي 10 سنوات من الإلتزام الصناعي بخدمة الجودة والإبتكار والقرب من المستهلك. وقد بني مسار المجمّع على رؤية صناعية تدريجية ومستدامة، تجعل من العنصر البشري والأداء والابتكار ركائز أساسية في استراتيجيته.

ويرتكز المجمّع على معايير جودة عالية، وتنظيم صناعي مهيكل، وعمليات إنتاج مطابقة للمعايير الدولية، مع الاستجابة لمتطلبات السوق المحلية وتغذية طموحات قوية للتصدير.

ويضم حاليا المجمع أكثر من 1.300 موظف، وأكثر من 90 موزّعًا على المستوى الوطني والدولي، 5 وحدات إنتاج، خطوط إنتاج من الجيل الأخير مطابقة للمعايير الدولية وتنظيم صناعي فعّال موجّه نحو النمو والتصدير

وفرضت علامة “لايف” منذ إطلاقها، نفسها كعلامة ثقة وأفق استعمالات وتطلعات المستهلك الجزائري. وبفضل حضورها القوي على المستوى الوطني وتوسّعها التدريجي نحو الأسواق الدولية، تقدّم “لايف” منتجات في متناول الجميع، عالية الأداء وموثوقة، صُمّمت لمرافقة الحياة اليومية للأسر بشكل مستدام.

إسكيرول توسّع مجال خبرتها وتدخل عالم مستحضرات التجميل

في إطار هذه الديناميكية التصاعدية، يخطو مجمّع إسكيرول خطوة جديدة في سنة 2026 بدخوله مجال مستحضرات التجميل، من خلال إطلاق مجموعة منظّمة حول ثلاث علامات: ، Ormina، Beautify

My Life.

وهذا التنوع استراتيجي يعكس طموح المجمّع في مواصلة الابتكار، وخلق القيمة. والاستجابة للتطلعات الجديدة للمستهلكين، مع تعزيز تموقعه الصناعي في الجزائر وعلى المستوى الدولي.