لا أجرأ على ردّ قبيح الكلام من أترابي.

سيّدتي ، السلام عليكم أنا شاب بسيط جبلت على مكارم الأخلاق والسيرة الطيبة، ولست أجد لي مكانا بين العديد من شباب اليوم ممن يتصرفون ويتعاملون بأغرب ما كنت أتوقعه.

فحوى رسالتي لك سيدتي حول من يسمحون لأنفسهم بسبّ وشتم الغير، حيث أنني تفاجأت بأحد أبناء الحي حيث أسكن يعيب عليّ تصرفا رأيته مناسبا لي ولبيئتي، لدرجة أنه لم يجد بدّا من أن ينهال عليّ بالسب والشتم على مرأى من أبناء الجيران الذين لم يحرك أحدهم ساكنا ولم يثنه حتى على تصرفه ذاك، كل هذا أمام تعجب كبير مني وسكوت جعلني أحسّ بأنني بلا كرامة أو كيان، حيث أنني لم أدافع على نفسي، ما جعلني اليوم متخوفا من ملاقاته مرة أخرى، أو من ممارسات تصدر من طرفه تجعلني محل إستصغار أبناء الحي والجيران. من جهتي ، لا أخفيك أنني لست من النوع الذي ينزل بمستواه إلى هذا الحد من الإنحطاط الأخلاقي، فهل أنا ضعيف سيدتي؟

الرد:

حيث قال في حقهم الله تعالى: “وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا”. من المؤسف أن أصحاب الأخلاق باتوا في تناقص، ومن السّيئ أن يعمّ عديمو الأخلاق والتربية في مجتمع الأجدر أن يحتذي شبابه بخير البرية سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والسلام. ومن باب النصيحة، عليك أن تتجنب أي نوع من السجال مع هذا الشاب حتى لا تقحم نفسك فيما لا يحمد عقباه .

بني، حاول أن تكون ممن يقابلون قابل الإساءة بالحسنة لعل هذا الشاب ، يخجل وان جاءك معتذرا اقبل اعتذاره وان جاءك ناويا على تحسين العلاقة معك ولو بدون اعتذار اقبل منه ولكن بحزم وقوة ولا تفتح صفحة انتهت فلعل الله يهديه لحسن السلوك على يديك

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