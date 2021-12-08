لا أريدها سوى متخلقة جميلة وسأكون معها أصيلا

الرقم السري :

136102

في العقد السادس من عمره يناشد إمرأة ناضجة

مشاغل الحياة كثيرة لدرجة أن الواحد منا بات لا يجد لنفسه وقتا يقتطعه للبحث عن رفيقة للدرب. ولعل العمل والمسؤوليات هما من أعاقاني للبحث عن فرصة ثانية أتمكّن من خلالها من العثور على نصفي الثاني. لست متطلبا ولن أكون مبالغا إن أنا قلت أنني لا أبتغي سوى العثور على امرأة ناضجة. جميلة الأخلاق و الخلق، يمكنها من ان تغير رتابة حياتي إلى حياة ملؤها الأفراح و المسرات.

انا رجل من مدينة الورود البليدة، أبلغ من العمر 60سنة، مطلق بأولاد بالغين باتوا منشغلين بحياتهم وأمورهم. ما جعلني أهفو إلى تحقيق مرادي في الاستقرار إلى جانب من يمكنها تفهم حالتي النفسية. فأنا والحمد لله أتدبر أموري المادية بطريقة جيدة، فأنا متقاعد، وأبدو أصغر بكثير من سني. لدرجة أنّ كل من يراني يخالني في الأربعين.

أريد أن أتمكّن من التعرف على امرأة من إحدى ولايات الوسط الجزائري أو العاصمة تحديدا. سنها من 48الى 55سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين. لا أمانع إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وأعد بدراسة كل الاقتراحات.

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الرقم السري :

136085

لمن يبحث عن حياة هادئة يسودها الأمان..؟

نستهل عروضنا بامرأة عاصمية تبلغ من العمر 45 سنة. اتصلت بنا وعبرت عن رغبتها لأن يكون لها نصيب مع رجل يحترمها ويمنحها جرعات من الأمل. هي سيدة عازبة لم يسبق لها الزواج، حرفية متمرسة في الخياطة الرفيعة، على قدر من الجمال وممتلئة الجسم.

تمنى الاقتران على سنة خير الأنام، رجل يحملها على أكف الحلال، ويحلق بها إلى بر الأمان. رجل سنه لا يتعدى 60 عام، تستأمنه على قلبها وروحها ومستقبلها. تريده من العاصمة والمدن المجاورة فقط، حبذا لو يكون لديه سكن خاص، وشرطها الوحيد لأن يكون عاملا.

الرقم السري :

136086

لمن يبحث عن السلوى والصفاء.. هذه فرصتك فلا تتركها تذهب

شابة أحرى من العاصمة تبلغ من العمر 46 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج، صانعة حلويات، سيدة الأناقة بالدرجة الأولى. مقبولة الشكل جدا، متوسطة القامة ورشيقة، تحمل من الصفات ما تجعلها متميزة، وفي غاية الروعة.

تريد لأن يلاقيها القدر بشريك سكون لها زوجا صادقا نيته الحلال، والستر على سنة الله ونبيه خير الأنام، يكون من العاصمة وضواحيها. سنه لا يتعدى 55 سنة، لا يهم إن كان أو مطلق بطفلين على الأكثر. حبذا لو يكون لديه سكن، وشرطها الوحيد أن يكون عاملا مستقرا.

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