لا أريدها سوى متخلقة جميلة و سأكون معها أصيلا

الرقم السري :

136020

في العقد السادس من عمره يناشد إمرأة ناضجة

مشاغل الحياة كثيرة لدرجة أن الواحد منا بات لا يجد لنفسه وقتا يقتطعه للبحث عن رفيقة للدرب. و لعل العمل و المسؤوليات هما من أعاقاني للبحث عن فرصة ثانية أتمكن من خلالها من العثور على نصفي الثاني. لست متطلبا و لن اكون مبالغا إن أنا قلت انني لا أبتغي سوى العثور على إمرأة ناضجة. متخلقة جميلة الأخلاق و الخلق، يمكنها من ان تغير رتابة حياتي الى حياة ملؤها الأفراح و المسرات.

انا أحمد من بومرداس، ابلغ من العمر65سنة، مطلق ببنت باتت منشغلة بحياتها و أمورها. ما جعلني اهفو الى تحقيق مرادي في الاستقرار الى جانب من يمكنها تفهم حالتي النفسية. فأنا و الحمد لله اتدبر اموري المادية بطريقة جيدة، فأنا موظف مستقر في قطاع الصحة. و ابدو اصغر بكثير من سني، لدرجة ان كل من يراني يخالني في الأربعين.

أريد أن أتمكن من التعرف على إمرأة متخلقة من إحدى ولايات الوسط الجزائري أو العاصمة تحديدا. سنها من 48الى 55سنة، اقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، لا أمانع إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. و اعد بدراسة كل الاقتراحات.

طالع أيضا :

الرقم السري :

135931

سند ومصدر حب وحنان لذات القلب الطيب

نستهل عروضنا بشابة كلها تقدير واحترام وكل أملها الستر، اتصلت بنا راجية من المولى القدير أن يسوق لها أجمل نصيب. كما أنها ماكثة بالبيت ومدبرة رائعة لكل شؤونه، وتبلغ من العمر 45 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة. كما تتمتع صاحبة إعلاننا الأول بكثير من الهدوء والرصانة، حكيمة وطيبة لا حلم لها سوى الإستقرار والستر وإعمار الدار.

تبحث ابنة العاصمة عن زوج يكون لها سند ومصدر حب وأمان، تبني إلى جانبه عشها على أسس المودة والاحترام. زوجا تفضله من العاصمة وضواحيها، أو إحدى ولايات الشرق، سنه لا يتجاوز 55 سنة. يكون أرمل أو مطلق، عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

طالع أيضا :