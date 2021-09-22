لا أريد سوى الإحترام والتقدير.. وأعدك أن أحقق لك الكثير

رجل آخر من شرق البلاد. اتصل بنا وأبدى لنا الطيبة والاحترام. له رغبة في التعدد، والارتباط بزوجة ثانية، يبلغ من العمر 58 سنة، متقاعد من سلك التعليم، أب لأولاد، لديه سكن خاص.

يتمنى أن يعثر عن بنت الحلال، التي تحيا إلى جانبه وتكون رفيقة دربه، زوجة مؤمنة بمبدأ التعدد، تكون تقية تعينه على أمور الدين والدنيا، يتمنى أن تكون من إحدى ولايات الشرق أو الوسط، سنها أقل من 45 سنة، شرطه أن تكون ماكثة في البيت، مقبولة الشكل، يعد أن يوفر لها مسكن مستقل.

الرقم السري : 135621

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