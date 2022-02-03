الرقم السري :

136426

سأكون لك خير سند.. ولا أريد منك سوى طيبة القلب

أنا سعيد من إحدى مناطق القبائل، في العقد الخامس من عمري، أرمل ولي أولاد هم أعز ما أملك. أمارس مهنة المقاولة، ولدي مسكن خاص، أحوالي المادية مرتاحة والحمد لله. لكن كل هذا بلا معنى في غياب زوجة صالحة ترعاني وتسهر على راحتي. لا يكاد يمرّ علي يوم إلا وتجدني ألهج بالدعاء أن يمدني الله بزوجة صالحة وطيبة. تكون لي السند بعد أن غيَّب الموت زوجتي، لهذا ومن خلال هذا المنبر أبحث عن زوجة أمينة مطيعة أملها الستر. ترغب في الارتباط برجل شهم، امرأة لا أشترط فيها إلا التفهم والتدين، لا يهمني من أي منطقة تكون. سنها أقل من49سنة، أقبلها أرملة أو مطلقة بدون أولاد، وشرطي أن تكون ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136427

ابن البرج يناجي صاحبة السعادة والحظ

من ولاية برج بوعريريج الآن، نعرفكم على رجل غايته الاقتران، مضى من عمره 56 عام. رجل مطلق وأب لولدين، ومصدر رزق مضمون يتمثل في ورشة خاصة يكسب منها قوته، ولديه مسكن خاص.

يناشد من توسم فينا خيرا بنت الحلال وهو يناشد فيها التدين والالتزام، امرأة طيبة ومتفهمة تقدر الحياة الزوجية. سنها من 35 حتى 50 سنة، لا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة بطفل أو طفلين. يفضلها ماكثة بالبت ولا يمانع إن كانت عاملة ولا تهمه من أي ولاية من الوطن تكون.

الرقم السري :

136428

عاصمي يتمنى تجسيد الحلال في أقرب الآجال

رجل من العاصمة، يبلغ من العمر 52 سنة، مطلق بدون أولاد، موظف مستقر ولديه مسكن خاص. طويل القامة وأسمر البشرة، يرغب في الاقتران على سنة خير الأنام، بزوجة محترمة أصيلة، تكون من إحدى ولايات الوسط. سنها لا يتجاوز 45 سنة، شرطه الوحيد أن تكون ماكثة بالبيت، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة حتى بولد.

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