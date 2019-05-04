لا أشترط الكثير.. لأن أقلهن مهرا أكثرهن بركة

من تشترط في زوج المستقبل الكثير وتطلب الهدايا وتعجّزه بالمهر، فإنها لا محالة لا تدرك المعاني السامية لهذه العلاقة.

لهؤلاء أقول إن أقلهن مهرا أكثرهن بركة، وأنا واحدة من اللواتي يسعين لتحصيل هذه البركة.

وبالتالي العيش في أمان وطمأنينة مع زوج صالح يتخذني قرة عين على سنة الله ونبيه الكريم.

بهذا الكلام استهلت صاحبة الحظ لركن عرض خاص، شابة متميزة من الجزائر العاصمة، تبلغ من العمر 34 سنة.

لم يسبق لها الارتباط، ماكثة في البيت، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة وأنيقة.

تتمنى الارتباط على سنة الله والرسول مع رجل كريم ابن عائلة طيبة الأعراق، من العاصمة أو ضواحيها أو من إحدى ولايات الوسط.

على أن لا يتعدى عمره 45 سنة، لا تمانع إن كان أرمل أو مطلقا، أكثر ما يهمها أن يكون عاملا مستقرا ولديه مسكن خاص، تعده بالوفاء والهناء.

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