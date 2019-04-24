لا أمانع الاقتران بأرملة أو مطلقة لديها ابن

الرجل الكيّس هو الذي يفكر بعقلانية ولا يطلق الأحكام المسبقة على كل النساء، حتى لا يقحم نفسه في دائرة مظلمة يتعذر عليه الخروج منها.

وحتى لا يبخس نفسه حقها إذا قدر الله وباءت تجربته الأولى بالفشل.

صاحب ركن ويبقى الأمل واحد من هؤلاء، ينحدر من الغرب الجزائري، موظف إداري.

يبلغ من العمر 45 سنة، مطلق وأب لطفل تحت رعايته يبلغ من العمر 8 سنوات، طويل القامة وأسمر البشرة.

يتمنى إعادة بناء حياته من أجل التجديد، على أسس متينة من التفاهم والاحترام مع زوجة تقدره وتحترمه.

على أن تكون ابنة عائلة طيبة الأعراق، من أية ولاية في الوطن، لا يتجاوز عمرها 34 سنة.

ولا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر، يفضل زوجة ماكثة في البيت ويتمنى أن تكون جميلة وأنيقة.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 131352

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والإحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر..