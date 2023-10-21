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لا أمطار.. هذه حالة الطقس غدا

بقلم نادية بن طاهر
لا أمطار.. هذه حالة الطقس غدا
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تعرف معظم ولايات الوطن غدا الأحد، طقسا مشمسا، ودرجة حرارة معتدلة، وذلك بالمناطق الشمالية والجنوبية.

ويتوقع أن يكون الطقس مشمسا بالمناطق الشمالية غدا، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 27 و31 درجة بالمناطق الساحلية.

فيما تتراوح درجة الحرارة بين 21 و31 درجة بالمناطق الداخلية، وتصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا بالشمال.

كما تعرف المناطق الجنوبية طقسا مشمسا، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 29 و41 درجة، فيما تصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

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