إعــــلانات
الوطني

لا أمطار ولا ثلوج.. هذه توقعات الطقس لشهر فيفري

بقلم أسماء.ع
لا أمطار ولا ثلوج.. هذه توقعات الطقس لشهر فيفري
  • 2009
  • 0

تستمر الأجواء الصيفية على أغلب المناطق الشمالية، حيث سيكون الطقس مشمس ومستقر. مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة خاصة بالولايات الداخلية الغربية.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن المرتفع للضغط الجوي يستمر بالتمركز في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى غاية الأسابيع الأولى من شهر فيفري/فبراير. مع تسجيل تطاير كثيف للزوابع الرملية وهبوب رياح قوية بسرعة قد تتعدى 50 كلم/سا.

وتتراوح درجات الحرارة، لنهار يوم الاثنين، بين 19 و20 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 18 و26 درجة بالمناطق الداخلية. وبين 19 و30 درجة بالمناطق الجنوبية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/cbRH8
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر