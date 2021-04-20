لا إدارة لا مُدرب.. الأمور لا تبعث على الإرتياح في شباب بلوزداد

يعيش شباب بلوزداد، حالة من الفراغ الإداري والفني الرهيب، في الأيام الماضية، في غياب رئيس جديد خلفا لشرف الدين عمار ومدرب جديد خلفا لفرانك دوما.

وشهد التمرين الأخير للسياربي، قبل مواجهة أهلي البرج سهرة اليوم، حالة من التسيب الصادم بالنسبة لأنصار الفريق.

وتفاجأ بعض مُحبي النادي، من عدم تواجد أي مُسير في الملعب، للوقوف على ما يلزم التشكيلة، التي تُركت لنفسها.

ولم تتوقف الصدمات عند هذا الحد، بل إستمرت بسبب نوعية العمل المُقترح من المدرب المؤقت كريم بختي.

وإستغل الأنصار الفُرصة لمُلاقاة زملاء أمير سعيود، الذين أوضحوا بأنهم يعانون في غياب مُدرب ذي مستوى عالٍ.

وأكدت عناصر التشكيلة، بأنها لا تعمل بطريقة إحترافية، وهو ما يُفسر شبح الإصابات الذي لم يُفارق المجموعة منذ بداية الموسم.

ويبقى شريف حشيشي، بعد رحيل عمارة للفاف، الآمر الناهي داخل الحمراء والبيضاء، رغم أنه لا يمتلك أي علاقة بكرة القدم.

ويُرتقب أن تشهد الأيام القادمة، تطورات جديدة داخل السياربي، لأن المواصلة على هذا المنوال سيؤدي بالفريق للهاوية.