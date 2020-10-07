لا إصابات بفيروس كورونا في إتحاد العاصمة

الرياضة
  • -
  • 0
لا إصابات بفيروس كورونا في إتحاد العاصمة
بقلم أمير بهلول

أعلن نادي إتحاد العاصمة، أنه لا توجد أي إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الذي يواصل تحضيراته في “عين بنيان”.

ونشر إتحاد العاصمة بيان عبر الحساب الرسمي للفريق في “الفايسبوك”: “نتائج سلبية الحمد لله ولا إصابة بفيروس كورونا في فريق اتحاد العاصمة”.

“أنصارنا الأعزاء”

“منذ بداية التحضير ، حرص طاقمنا الطبي على الالتزام الصارم بالبروتوكول الصحي المطلوب من قبل السلطات ، من أجل الحفاظ على صحة اللاعبين ومختلف الطواقم”.

“في يوم الاثنين 5 أكتوبر 2020 ، بعد إجراء الاختبارات (sérologie)، تم إبلاغ طاقمنا الطبي إلى احتمال إصابة أربعة لاعبين بفيروس COVID 19 ، وهم: أسامة شيتة، ادم عليلات، عبد الكريم زواري، رضا بومشرة وكذلك مصور الفريق”.

“على الفور ، قمنا بفحوصات إضافية يوم الثلاثاء، 6 أكتوبر، ولا سيما اختبارات PCR التي كانت كلها سلبية الحمد لله”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=898846

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com