لا إصابات جديدة ولا وفيات بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن عدم تسجيل أية حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم تسجيل تماثل حالة واحدة للشفاء من الفيروس التاجي، فيما لا يتواجد أي مريض بمصلحة العناية المركزة.

وبذلك، بلغ إجمالي الإصابات 265873 حالة وحالات الشفاء 178408 حالة. في حين يظل عدد الوفيات مستقرا عند 6875 حالة.

وتوصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية وارتداء القناع الواقي.

كما تشدد الوزارة على أن التزامهم الصارم بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر. تبقى عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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