لا إصابات جديدة ولا وفيات بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن عدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا أو وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر. فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة في بيان لها.

وبذلك, استقر إجمالي الإصابات عند 271147 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182598 حالة في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا هو الآخر عند 6881 حالة.

كما تسجل حالة واحدة في العناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.