لا “إقامات ممتدة” في فرنسا لمواطني هذا البلد

رفضت المحكمة الدستورية الفرنسية التعديل الذي يسمح للبريطانيين. الذين لديهم منازل ثانية في فرنسا بالبقاء في البلاد لأكثر من 90 يومًا، معتبرة أنه غير دستوري.

وبحسب صحيفة التلغراف، لا يوجد حق في الاستئناف ضد المجلس الدستوري. مما يشير إلى أن التعديل الذي تم إقراره في نوفمبر نهائي.

وكان من شأن التشريع أن يسمح لأصحاب المنازل البريطانيين في فرنسا بقضاء الكثير من الوقت. كما يريدون في دولة شنغن، على الرغم من أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يُسمح للبريطانيين، مثل الدول الأخرى غير الأعضاء في منطقة شنغن التي لديها اتفاقية تسهيل التأشيرة. بالبقاء في البلاد لمدة 90 يومًا. يوما كل فترة 180 يوما.

بالنسبة للإقامات الطويلة، لا يزال يتعين على البريطانيين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة طويلة. والتي غالبًا ما تصل صلاحيتها إلى ستة أشهر.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أي بعد شهر واحد من إقرار التعديل. ارتفع اهتمام المواطنين البريطانيين بشراء العقارات في فرنسا، حسبما كشف موقع Kyero الدولي للعقارات.

ولوحظت زيادة بنسبة 582 في المائة في عدد البريطانيين الذين يبحثون عن عقارات فرنسية في الموقع. في حين تقول الشركة إنها تلقت أكبر عدد من الاستفسارات لمنطقة ألب ماريتيم. في جنوب شرق فرنسا، تليها شارينت وهوت فيين.