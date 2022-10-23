لا تأشيرات الدراسة طويلة المدى إلى فرنسا

أعلن مركز استقبال ملفات تأشيرات فرنسا VFS Global، اليوم الأحد، عن عدم قبوله لتأشيرات الدراسة، طويلة الإقامة. وهذا من 2 إلى 15 نوفمبر من السنة الجارية.

كما دعا مركز “vfs” لطلب التأشيرات، المعنيين، أن يخططوا لموعدهم وفق هذا التاريخ.

وكان مركز إستقبال ملفات تأشيرات فرنسا VFS Global قد أعلن في وقت سابق، عن إجراءات جديدة للراغبين في الحصول على فيزا الدخول إلى التراب الفرنسي.

وكشف مركز VFS Global عبر منشور له في صفحته على الفيسبوك عن معايير جديدة إعتبرها ضروررية لضمان أسرع لمعالجة الملفات.

كما تم وضع شروط للراغبين في الحصول على تصريح للدخول إلى فرنسا وجب تتبعها منها ملئ الطلب عبر الانترنت عبر الموقع الرسمي : https://france-visas.gouv.fr/fr_FR/web/france-visas

ويجب على صاحب الملف إدخال طلبه بشكل إلزامي على المنصة الإلكترونية المذكورة. ثم عليه ان يطبع وصل الإستلام وإيصاله قبل تاريخ تعيينه. بالإضافة إلى التأكد من صحة الوثيقة وتسجيلها بشكل صحيح في France – Visa.

وأكد المركز ان الطلب يجب لا يتضمن ذكر “مسودة” ولا ينبغي أيضًا أن تملأ يدويًا.

أما بخصوص الطلبات العائلية والمكونة من أب وأم وأطفال، يجب بشكل خاص تجميع الاستمارات في تأشيرات فرنسا.

وفي حال الاستمارة لا تستوفي المعايير أي يقدم صاحب الطلب استمارة غير صالحة. سيكون لديه خيار اختيار إحدى الطرق التي تقدمها VFS Global. هذا من أجل إعادة هذا الإجراء من خلال الامتثال للمتطلبات التي يمليها المركز.

بالمناسبة، يمكن للعميل الاتصال بخدمة France-Visas. مع العلم أن فريقًا كاملاً متاح لعملاء VFS Global. وبالتالي، سيتمكن هذا الفريق من تزويد مقدم الطلب بالمساعدة اللازمة لإعادة خطوة التسجيل هذه. ومع ذلك ، فهي خدمة مدفوعة يتم دفع فواتيرها بسعر 6300 دينار جزائري لكل عائلة / مجموعة.