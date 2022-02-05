لا تؤجل الاستمتاع بحياتك
لا تؤجل الاستمتاع بحياتك
لا تؤجل الاستمتاع بأي فرصة للسعادة والمرح، فكثير من الناس يتصورون أن وضع أهداف في الحياة يعني ألا يستمتعوا بالحياة إلا بعد ينتهوا من تحقيق شيء عظيم في حياتهم، ولذلك بعضهم يقول “عندما أحصل على الوظيفة الفلانية سأكون أسعد الناس” والبعض يقول:
“وعندما أحصل على المال الفلاني. سأكون مرتاح البال”ولكن في الواقع إذا لم تستشعر الآن السعادة والحبور والابتهاج. فإنك لن تُساعد نفسك لأن تبذل السبب لبلوغ الهدف.
لا تؤجل الاستمتاع بحياتك
أيها القراء الكرام انتبهوا للاختلاف الموجود بين الإنجاز حتى تكون سعيدا وبين أن تنجز بينما أنت سعيد، لأن النجاح الحقيقي ليس في الوصول للشيءِ المرادِ إنجازه بالضرورة، بل إن الطريق للإنجاز والسعيِ له بجد وتفاني وتوكل تام على الله تعالى لأنه هو النجاح الحقيقي.
كما يجب أن تناضل حتى تعيش كل يوم في حياتك إلى منتهاه، واعتصر ما تستطيع من رحيق السعادةِ من كل لحظة تمر بك، وبدلاً من أن تقيس قيمة حياتك بمدى تقدمك في تحقيقِ هدف واحد فتذكر أن الوجهةَ التي تتجه إليها أهم من النتائج المؤقتة.
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تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم.. أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة.. يا من إذا سأله المضطر أجاب.. يا من يقول للشيء كن فيكون.. اللهم لا تردنا خائبين.. وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين.. اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين.. ولا ضالين ولا مضلين.. واغفر لنا إلى يوم الدين.. برحمتك يا أرحم الرحمين.. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. ونستعيذ بك من شر ما استعاذ به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. اللهم ارزقنا مغفرتك بلا عذاب.. وجنتك بلا حساب ورؤيتك بلا حجاب.. اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب غير غضبان.. اللَّهم آمين..
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