لا تبعية في مجال الوقود بأنواعه ومرسوم تنظيم فتح المحطات قيد الإعداد

أكّد رشيد نديل، اليوم الأربعاء، أنّ الجزائر في منأى عن أي تبعية في مجال الوقود بأنواعه. مشيراً إلى أنّ الجزائر تستهلك سنوياً 3.3 ملايين طن من البنزين و1.5 مليون طن من الغاز المميع.

كما أوضح ندير للإذاعة الجزائرية، أنّ البلاد لا تستورد سوى كميات محددة من مادة المازوت والزيوت. و”تم التحكم أكثر في إنتاج هذا النوع من الوقود بفعل الإصلاحات التي أقدمت عليها سوناطراك”. ولذلك “نحن اليوم في مأمن ووضع مريح حيال التقلبات العالمية”.

وبخصوص مادة البنزين، قال إنّ “الإنتاج الوطني يقدر حالياً بأربعة ملايين طن وهو يغطي الطلب المحلي “. و”نتوقع انخفاضاً الطلب على مادة البنزين بنسبة 3 بالمائة مع حلول سنة 2023”. وأوعز ذلك إلى توقع تزايد الإقبال على الغاز المميع بنسبة تقدر بـ16 بالمائة.

مرسوم جديد قيد الإعداد لتنظيم عملية فتح محطات الوقود

كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات عن وجود مشروع مرسوم جديد قيد الإعداد. وهو مرحلة متقدمة يحدد وينظم شروط والالتزامات المتعلقة بفتح محطات الوقود مستقبلا. والتي يتزايد الطلب عليها بما يضمن التوازن الجغرافي. ويغطي كل الحاجيات المعبر عنها بمختلف مناطق البلاد .

وقال نديل إنّ الجزائر تتوفر حاليا على 2700 محطة للوقود ولكن المرسوم الذي يتوقع أن يصدر قبل نهاية السنة الجارية. سيضع خارطة الطريق يتعين على الراغبين في الاستثمار في هذا المجال التقيد بها.