لا تترك الفرصة تضيع سيدة من الطراز الرفيع

هذا قلبي هدية لك وأزيدك ما لا يتصوّره عقلك

من منا لا تنتابه لحظات الضعف، ومن منا لا يحلم بأسرة تعوّضنا قساوة الأيام، لكن لا بد أن نواجه ذلك ونستمر لتحقيق النجاح والتألق، إلا أنه لا بد للإنسان أن يعمل بالأسباب ليحقق تلك الأمنيات، فالحياة قصيرة وإن استسلمنا لليأس فيها تصبح أقصر، ولا بد أن نستغل كل لحظة زادها الله في عمرنا للأفضل، وهذا ما جعلني اليوم أتصل بكم وأتمنى أن يكون لي نصيب من صفحتكم وأناشد زوجا طيبا من بين قرائكم.

أنا امرأة من العاصمة، عازبة‪، أبلغ من العمر 44 سنة، موظفة في قطاع الصحة، مقبولة الشكل‪، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة، أتمنى الارتباط على سنة الله ورسوله الكريم، من رجل صادق وأمين، يكون من العاصمة والولايات المجاورة لها، لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا بولد، يكون عاملا مستقرا وسنه من 44 إلى 55 عاما.

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