لا تتزوج امرأة تقول لك هذا الكلام!

أنت قرّة العين ومهجة القلب، من دونك لا قيمة لي، وجودي لا يساوي إلا وزنه من الهواء، مستعدة للعيش معك في كوخ، أفترش الرمل وحبات الحصى، بوسعي أن أساعدك وسأوفر لك الراحة في كل الأحوال وتحت أي ظروف.

فأنت رجل حياتي وكل الرجال بعدك عدم، يكفيني أننا نعيش في كوكب واحد وتشرق علينا نفس أشعة الشمس، يكفيني أنك اخترتني يا أحب إنسان على قلبي، أنت أمي وأبي وإخوتي، أنت الأصدقاء والأقرباء وكل شيء جميل في الحياة.

من كانت تردد هذه الكلمات، من كانت تدعّي حبي ومساندتي وصارت في يوم من الأيام زوجتي، رفعت ضدي قضية خلع لسبب تافه لا يصدقه العقل، لقد تعذر عليّ الاستجابة لطلباتها الكثيرة، وأهمها زيارة كل من تعرفهم من أجل التهاني والتبريكات، زواج.. نفاس، نجاح وخطوبة وما شابه ذلك، مصاريف أثقلت كاهلي.

فاعتذرت منها بلباقة من أجل تأجيل هذه الزيارات إلى وقت لاحق، فاعتبرت الأمر تقصيرا مني وإهانة لها، لذا إخواني القرّاء، لا تتزوجوا من تتفوه بهذا الكلام واظفروا بذات الدين امتثالا لوصية النبي الكريم.